明年新制 32項好康及權益看這裡

迎接2017年到來，各部會整理明年元旦新制，共有32項攸關民眾好康或權益，包括調整每月基本薪資從2萬8元調升到2萬1009元；每小時基本薪資從126元調升到133元，共162萬勞工受；綜所稅免稅額調高至8.8萬元；明年起國假日公教勞一致，勞工特休假新制上路，勞工滿半年3天特休，一年7天、兩年10天，三年14天，五年15天，10年以上每半年加一天至多30天。

106年即將實施之重大政策共有32項，明年起政府將針對中低收入戶與長期安置兒童，成立教育發展帳戶，每年補助1萬人。明年8月起，政府將設例青年教育儲蓄帳戶，高中職應屆畢業生可申請，每年5000人，參與者3年後可獲得36萬元。幼兒福利方面，明年至2020年，公幼將增設到1000班，提高就讀人數達40％。

社會保險方面，國民年金保險明年起費率調整至8.5%，全民健保投保金額配合基本工資修正為2萬1009元；勞保費率從10％調高到10.5%。此外，長照2.0計畫也將從元旦起上路，預估有73萬8000人受惠。

明年起起綜所稅免稅額調高到8.8萬元，70歲長者調高到13.2萬元；青年安心成家購屋優惠貸款實施期限，從明年起再延長2年。台日租稅協定、台加租稅協議從明年起開始施行。

強化食安部分，明年起，全台餐館業者的廚餘及廢食油的清除與再利用，都必須詳細記錄備查，防止回到食品鏈，違者最高可依廢棄物清理法處3萬元罰鍰，避免黑心油事件再度發生。

明年起也放寬役男短期出境及後備軍人管理新制，役男可隨時上網申辦，只要無兵役管制情況，就會即時核准。軍人退伍後可不用再到戶籍地鄉鎮市區公所辦理歸鄉報導，可直接出國或就業。

106年即將實施之重大政策重點如下：一、增訂4月7日言論自由日（內政部）。二、簡化香港澳門居民搭乘郵輪來台申辦網簽程序（內政部）。三、後備戰士試行（國防部）。四、延長青年安心成家購屋優惠貸款實施期限（財政部）。五、106年度綜合所得稅稅制調整（財政部）。六、跨境電商營業稅（財政部）。七、網購關稅稅制調整（財政部）。八、台日租稅協定適用（財政部）。九、台加租稅協定適用（財政部）。十、擴大幼兒教保公共化（教育部）。十一、青年教育與就業儲蓄帳戶（教育部）。十二、廢除最高法院檢察署特別偵查組（法務部）。十三、計程車駕駛資格限制（交通部）。十四、調降國際航線降落費及停留費率（交通部）。十五、機場捷運通車（交通部）。十六、調整基本工資（勞動部）。十七、實現全國國定假日一致及勞工特別休假新規定（勞動部）。十八、勞工保險費率從10 %提高到10.5 %（含就業保險）（勞動部）。十九、國民年金保險費率依法調整至8.5%（衛福部）。二十、全民健康保險投保金額下限修正為21,009元（衛福部）。二十一、長期照顧十年計畫2.0（衛福部）。二十二、強化食品安全管理措施（衛福部）。二十三、兒童及少年性剝削防制條例施行（衛福部）。二十四、兒童與少年未來教育及發展專戶（衛福部）。二十五、106年度科學工業園區土地租金優惠（科技部）。二十六、設立環保署毒物及化學物質局（環保署）。二十七、開徵畜牧業水污染防治費（環保署）。二十八、試辦農業保險各種方案（農委會）。二十九、實收資本額50億元以上未滿100億元之上市（櫃）公司，應編製及申報前一年度企業社會責任報告書，但有累積虧損者得延至108年適用（金管會）。三十、開放國內成分證券ETF初級市場得採現金申購買回機制（金管會）。三十一、跨境匯款客戶審查（金管會）。三十二、身心障礙者ATM 跨行提款優惠等的金融管理（金管會）

此外，106年即將實施簡政便民措施一、建置營利事業電子帳簿上傳平台（財政部）。二、新增非居住者扣繳憑單網路申報作業（財政部）。三、可線上重新下載遺失之專利商標電子公文檔案（經濟部）。四、役男短期出境隨時網路申辦，即時核准（內政部）。五、後備軍人離營資料資訊化傳輸（內政部）。六、簡化行政機關補助經費核銷作業（社福補助先行實施）（國發會）。

(工商)