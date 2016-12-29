東航台灣春節加班機最低未稅666元起 優化機型並提供免費WIFI

中國東方航空一直是在兩岸航線每年春節提供最多加班機的航空公司，今年共提供5航點80個航班，其中桃園-浦東有8個航班優化機型，以三艙等的波音777客機飛行，並提供免費WIFI，且飛行時間排在中午與下午的正常時段，還提供經濟艙單程未稅666元起，商務艙3,089元起超低優惠價。

2017年農曆春節假期自1月27日（五）至2月1日（三）為止，為便利旅客規劃春節行程，東航空提供兩岸直航加班機計畫包括上海：38班、南京：28班、無錫：11班、寧波：2班、青島：1班。

除此之外更進一步優化航班機型，針對桃園-浦東MU5008部份航班更改為波音777-300ER機型(全艙配備WI-FI服務)提供三艙等的客艙服務，日期為：1/20、1/26、1/27、1/28、1/31、2/2，以提升旅客飛行體驗。

同時，東航為回饋廣大旅客，提供優惠價格於購票民眾，經濟艙單程新台幣666元起(未稅)，來回新台幣1,999元起(未稅)；商務艙單程新台幣3,089元起(未稅)、來回新台幣5,149元起(未稅)。開票日期為即日起至1月27日止，旅行日期為1月5日至1月29日止，更多資訊可洽東航台灣官網：http://tw.ceair.com/

(工商)