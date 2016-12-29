訓就中心「電機控制班」 表現佳可至高捷上工

侯來成獲實習廠商青睞，結訓後即獲聘用。（吳江泉翻攝）

高市勞工局訓就中心與高捷首度合作「電機控制班」，高捷公司捷運機廠將提供一半以上職缺供學員實習，如實習期間表現優良，結訓後可直接至高捷公司擔任維修技術人員，成為高雄捷運的一員，報名期限至2017年1月19日止，另有開設食品烘焙、美髮設計、地方風味小吃、輕食餐飲、水電裝修等8班，預計招收160位學員。

勞工局長鄭素玲指出，訓練就業中心的產訓合作班開辦多年，不但擁有多元豐富的設備，還有實務經驗豐富的師資群，訓練內容紮實，合作廠商眾多，待業民眾或有轉業需求的市民朋友，可多加利用公立職訓資源，增進自己的職場競爭力。

57歲學員侯來成因原先任職的公司結束營業，家中經濟頓時陷入危機，他在2015年報名參加訓就中心的「電機控制班」，結訓之後立即被業者聘用，起薪32K，在工作期間更努力學習精進技術，1年後轉換至現職，薪水提高為35K，成功開創事業第二春。

訓練就業中心主任陳石圍表示，產訓合作職訓班除了培養專業技能，輔導參加技術士技能檢定考試，也積極輔導學員就業及創業，歷屆結訓學員就業及創業率，均高達9成5以上，訓練成果有目共睹。

本梯次職訓班訓練期間自106年3月2日起至7月4日，歡迎民眾踴躍報名。

(中時)