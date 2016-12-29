「知畫」秦嵐被當眾襲胸嚇呆 反手兩巴掌報復
35歲大陸女星秦嵐曾演出《還珠格格3》中介入小燕子與五阿哥的「知畫」一角聞名，也曾演出《又見一簾幽夢》，近日她參加大陸節目《跨界喜劇王》，在一場遭調戲的戲碼中，秦嵐當眾遭男星掐胸，她隨後起身，反手就是給對方兩巴掌，疑因被吃豆腐而脫稿演出，引來網友熱議。
秦嵐近日在《跨界喜劇王》短劇中演出客棧老闆娘，卻遇到好色客人伸鹹豬手，兩人在扭打中，眼尖網友發現該男星左手趁亂摸了秦嵐胸部一把，讓秦嵐表情有些慌張，逃離魔爪後便打了對方兩耳光，其中一耳光有節目組原先安排的「聲效」，另一耳光則沒有，疑為情急下反擊的自然反應。
看過部分片段後，有網友認定男星應有趁亂揩油，也有人認為應是男方不小心碰到，不可能在錄影眾目睽睽下做出這種事，另也有人稱是節目炒作，是否真的被性騷擾？當事人目前尚未回應。
(中時電子報)
關鍵字：秦嵐
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