阿里山日出音樂會 警規劃交通疏導

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2017年阿里山日出印象音樂會，預計吸引成千上萬遊客上山迎接第一道曙光，嘉義縣警察局竹崎分局規劃多項交通疏導措施，避免塞車影響旅遊興致。

竹崎分局今天表示，2017阿里山日出印象音樂會，明年元旦清晨將在阿里山森林遊樂區對高岳觀景台登場；往年都吸引成千上萬遊客一起上山享受音樂饗宴，迎接新年第一道曙光。

警方為避免造成上山車輛大塞車，規劃多項交通疏導措施，包括自行開車民眾，須行駛阿里山公路經過阿里山森林遊樂區大門三岔路口往塔塔加方向，並停放於路旁劃設的臨時停車格，可搭接駁車或步行進入園區。

警方指出，遊覽車等大型車輛，讓遊客在園區大型車迴轉場下車後則駛出園區，停放在園區大門三岔路口往嘉義市方向的路旁停車位。

民眾若騎乘機車上山，機車不可入園，須將機車停放在大門三岔路口外往嘉義市方向，右側路旁都有機車臨時停車位，可步行入園。

警方說，所有車輛均禁止停放於車道上，以免造成交通阻塞，影響行車安全，並禁止在停車格及道路旁擺設攤位販賣物品。

警方表示，往年遊客參加阿里山日出活動，在下山時，因疲勞駕駛或騎機車，發生多起自撞及自摔意外，因此特別籲請駕駛或騎士須養足精神再下山，以免發生事故。1051229

(中央社)