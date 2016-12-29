亂　港人評選年度得標最多漢字

香港民主建港協進聯盟今天公布2016年度漢字評選結果，「亂」字得票最多。

民建聯在過去幾年都進行類似評選，獲票數最多的字，被視為最能反映香港當年的情況。

據公布，今年的評選活動有1萬3600多人投票，「亂」字獲得最高的3776票；第2高得票的是「穩」字，有2028票。

官方香港電台引述前立法會主席曾鈺成在記者會上說，「亂」字得票最高，是因為巿民認為過去1年香港社會出現較多亂象。

他說，可能是今年太亂，以致人心思定，大家都希望這些亂象盡快過去，因此也有很多人選擇「穩」字。1051229

(中央社)