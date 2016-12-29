日防相參拜靖國神社 南韓抨擊
日本鷹派防衛大臣稻田朋美昨天陪同首相安倍晉三造訪美國珍珠港，完成極具象徵意義的訪問後，今天在東京參拜備受爭議的靖國神社，隨即引發南韓抨擊。
根據法新社，南韓外交部發言人趙俊赫（Cho June-hyuck）在聲明中說，「我國政府不能不譴責」稻田朋美參拜靖國神社；國防部也對此表達「嚴重關切和遺憾」。
稻田朋美過去常參拜靖國神社，但今天是她8月上任以來首度參拜。
她告訴媒體：「我透過採取未來取向的立場，為日本和全世界祈求和平。」
她指出，「身為曾投原子彈的國家總統」歐巴馬今年稍早曾訪廣島，安倍則在珍珠港「發言慰問亡靈」。
安倍和美國總統歐巴馬才剛共同訪問珍珠港，稻田朋美此時就參拜靖國神社恐引發高度爭議。1941年12月7日，日軍襲擊夏威夷珍珠港海軍基地，將美國捲入第二次世界大戰。
稻田朋美今天表示，悼念為國捐軀的戰歿者，應為世人普遍理解而接受，呼應常訪靖國神社的日本國會議員常有的論點。
稻田朋美是安倍親信，具有堅定的民族主義思想。時事通信社報導，據傳在打高爾夫的安倍表示，對稻田朋美這趟參拜「不予置評」。（譯者：中央社盧映孜）1051229
(中央社)
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