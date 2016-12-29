霧霾伴跨年 北京發空汙橙色預警

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中國大陸京津冀（北京、天津、河北）地區將在霧霾中跨年。北京市環保局今天宣布，將於30日凌晨0時啟動空氣重汙染橙色預警，一直持續到明年1月2日凌晨0時。

北京市環境保護局官方微博「環保北京」上午發文說，2016年12月30日至2017年1月1日期間，北京將出現嚴重空氣汙染。隨著冷空氣影響、汙染物擴散條件改善，空氣品質將從2017年1月1日夜間起逐步好轉。

文章指出，按大陸環境保護部預警要求，北京市將於2016年12月30日凌晨0時至2017年1月2日凌晨0時啟動空氣重汙染橙色預警。

橙色預警期間，除了上班日尖峰時段持續執行限行交通管理措施，廢氣排放較多的輕型汽油車和砂石車也將全天禁止在北京上路。

據大陸環保部官網，受不利氣象條件影響，京津冀中南部、山東西部和河南北部等地區預計今天至2017年1月5日前後，將出現一波持續4天以上的空氣嚴重汙染，準確結束時間仍待進一步判斷。1051229

(中央社)