立院初審 特勤人員傷殘應予照護就養

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立法院外交及國防委員會今天初審通過「特種勤務條例部分條文修正草案」，參照「警察人員人事條例」，明訂特勤及特勤編組人員因特種勤務全殘、半殘者，給予醫療照護安置就養。

媒體報導，國安局特勤中心中校教官郭耿宏104年3月底在實施手槍實彈射擊訓練時，遭學員誤傷頸椎，全身癱瘓，但因現行「特種勤務條例」中無納入看護補助，恐遭國安局追討看護費。

立法院外交及國防委員會今天初審通過「特種勤務條例部分條文修正草案」，修正第14條，明訂特勤人員及特勤編組人員因執行特種勤務致全殘、半殘者，應給予醫療照護及安置就養。

雖然朝野立委在審查過程中，對於「執行特種勤務」是否包含訓練有所爭論，不過，國安局表示，以身作盾、實彈演訓受傷都算實例，施行細則中也明確包含訓練。

對於現行條文並未規定醫療照護及安置就養機制，修正第14條參照「警察人員人事條例」，增訂醫療照護及安置就養機制，並回溯至104年1月1日起適用，且在條文修正實施前已支出醫療照護及安置就養費用，將核實給予，將郭耿宏納入保障，不會被追討看護費。1051229

(中央社)