新北就業歧視近百案 懷孕歧視最多

新北市勞工局表示，今年度受理就業歧視申訴案達93件，其中以懷孕歧視案件最多，達37件，其次分別為職場性騷擾案20件及育嬰留職停薪不利對待案8件。

勞工局表示，性別工作平等法的立法目的，是為了保障勞工不因性別因素而在職場遭受不公平的對待，其中針對懷孕歧視的罰鍰額度更高達新台幣30萬元到150萬元。

勞工局表示，未來將持續加強宣導，增進雇主對於法令的認識，以免雇主因不諳法令而觸法，同時將提升勞工朋友的權利意識，以建構友善安全的工作環境。

勞工局也公布第6波違反性別工作平等法雇主名單，其中有診所醫師對護理師以語言及文字性騷擾，遭處10萬元罰鍰；有公司解僱懷孕員工等歧視，遭處30萬元罰鍰，另有公司同意員工申請育嬰留職停薪，但期滿後拒絕讓員工恢復原職，遭處2萬元罰鍰。1051229

(中央社)