台鐵春節票1/5開訂 離峰紅眼列車打7折

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台鐵今天表示，明年農曆春節，全線加開349列次並加掛車廂1492輛次，明年1月5日起開放訂票，並在節前及節後離峰時段，推出紅眼列車七折票。

台鐵公布明年春節連續假期疏運期，從民國106年1月25日起至2月2日共9天，全線加開各級列車總計349列次及加掛車廂1492輛次。

台鐵表示，春節連續假期車票自明年1月5日0時起，開放東部幹線列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）、1月6日0時起，開放西部幹線對號列車的網路、電話語音及超商訂票。詳細列車班次及時刻今天起可在台鐵局官網查詢。

另為分流春節尖峰時段旅客，台鐵並於明(106)年春節疏運期間的節前（1月26日）及節後（1月31日、2月1日）離峰時段，推出七折紅眼列車，紓解尖峰時段人潮。

台鐵也將明年1月27日除夕當天至2月1日年初五，加開樹林－羅東對號區間快車，疏運台北－宜蘭間返鄉、出遊旅客，並提供優惠票價新台幣100元。

實名制車票部分，明年1月26日、27日、31日及2月1日，加開東線8班及6班返鄉自強號專車，實名制班次在明年1月21日6時起，開放身份證U、V及今年12月1日以前設籍花東縣民網路訂票，返鄉專車由地方政府另行宣佈訂票時間。1051229

(中央社)