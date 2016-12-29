改善空品 李應元宣示空污防治政策
為了改善全國空氣品質，環保署長李應元今天宣示明年空污防治政策，除了淘汰老舊柴油車、二行程機車外，河口整治、加嚴大型工廠排放標準等，都在防治政策中。
李應元今天在環保署召開記者會，宣布加速推動「清淨空氣行動計畫」及新提出的「防制煙塵掃除PM2.5」10大強化措施。李應元表示，雖然空氣污染今年有改善一點點，但「非常不滿意」，希望透過強化措施，在106年底減少細懸浮微粒（PM2.5）佔日數20%。
空污防治分別從固定污染源及移動污染源下手。在固定污染源部分，環保署表示，將輔導工業鍋爐於秋冬季節改用柴油並推動區域能資源整合，2年後實施加嚴標準，強制使用乾淨燃料或增設防制設備等。
移動污染源部分則加速汰換一、二期大貨車1萬輛，補助三期柴油車加裝濾煙器1000輛，協調500家廠商使用環保車隊及劃設空品淨化區等，來逐步提升空氣品質。
此外，東北季風易引發的河川揚塵，環保署也將提高防制經費，從4年3億8000萬元增加到5億元，鼓勵地方政府開發揚塵防制新工法，加強濁水溪、高屏溪、卑南溪、立霧溪等河川揚塵防治。1051229
(中央社)
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