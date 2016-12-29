就職二週年 魏明谷：致力綠能經濟

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彰化縣政府今天舉辦縣長就職2週年施政發表會，彰化縣長魏明谷強調，縣府致力於推動綠能經濟、福利照顧等縣政工作。

魏明谷說，他要感謝各界對縣政的指教，也承諾未來會勇於承擔，為彰化縣民福祉而努力。

彰化縣政府今天上午在縣府中庭舉辦「綠能文化智慧彰化」縣長就職二週年施政發表會，魏明谷率領副縣長周志中、陳善報以及縣府一級局處首長亮相，包括前彰化縣長周清玉、民進黨籍彰化縣議員林世賢等人都應邀參加。

魏明谷致詞時說，縣府施政以「綠能文化智慧彰化」為目標，特別是在綠能政策方面，積極和國內外廠商接洽，目前投資金額已超過新台幣8000億元，也和廠商簽下投資備忘錄，推動彰化縣成為綠色能源大縣。

魏明谷表示，除了推動綠能外，縣府也積極推動鹿港國家歷史風景區計畫，行政院長林全親自率領部會官員以及政務委員前來鹿港現勘，針對交通、文化、治水以及觀光等面相進行統合與溝通，希望為台灣留下珍貴的歷史文化遺產。

至於在交通建設方面，魏明谷說，彰化縣民期盼的彰化市鐵路高架化已經獲得交通部初審通過，高鐵彰化站區聯外道路，也已經在12月23日通車，縣府也建置智慧型候車亭設施，方便民眾可以即時掌握乘車資訊。

魏明谷表示，民國105年是彰化縣食安行動年，縣府推動的食安業務獲得政院評定全國食安計畫競賽縣市組第一名，未來縣府會不斷傾聽民眾建言，勇於承擔，敢於負責，實現建設大彰化、福利好彰化的縣政願景。1051229

(中央社)