阿翔領軍搞笑墊底 浩子救援逆轉勝

雙人團體「浩角翔起」成員阿翔（左）擔任馬來西亞選秀節目「搞笑之王」評審，帶領隊伍分數墊底，緊急找搭檔浩子（右）救援，立馬變最高分，讓浩子直呼「沒有我，你不行啦」。（時代創藝提供）中央社記者王靖怡傳真 105年12月29日

雙人團體「浩角翔起」成員阿翔擔任馬來西亞選秀節目「搞笑之王」評審，帶領隊伍分數墊底，緊急找搭檔浩子救援，立馬變最高分，讓浩子直呼「沒有我，你不行啦」。

「浩角翔起」由浩子（謝炘昊）和阿翔（陳秉立）組成，參加節目「電視笑話冠軍」時相識，後來組團出道，搞笑默契十足，曾以節目「食尚玩家」獲第46屆電視金鐘獎綜藝節目主持人。

阿翔今年受邀擔任馬來西亞選秀節目「搞笑之王」評審，節目網羅來自馬來西亞、新加坡及台灣的參賽者與評審，阿翔笑說，一開始不能理解為什麼只找他一人，後來想通，「一定是因為我的顏值比較高，他們需要我來美化畫面」。

信心滿滿的阿翔前往馬來西亞錄影，想不到第1集就慘遭滑鐵盧，由他帶領的參賽隊伍成為節目分數最低隊伍，阿翔信心挫敗，自覺不能輸，緊急找來搭檔浩子前往馬來西亞救援。

浩子加入阿翔隊伍後，第2集比賽就變成分數最高隊伍，讓浩子驕傲直呼「沒有我，你不行啦」；節目團員也狂讚「浩角翔起」搞笑功力無人能敵，「他們兩人缺一不可」。1051229

(中央社)