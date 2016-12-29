租賃新制上路 內政部次長花敬群：房客未必不喜歡

房屋租賃新制明年元旦上路！房東不能再限制房客遷入戶籍、拿租金扣繳綜合所得稅，外界擔憂都會區房東可能會調高租金。對此，內政部次長花敬群上午表示，建立完整制度、達到品質提升，和反映租金上漲，本來就有對應關係，讓制度更健全，房東房客關繫更安定，合理價格的增加，未必是房客所不喜歡的。

今在行政院院會後記者會上，媒體追問租賃新制可能引起房租上漲，政府是否有所因應？花敬群說，這是市場互相調節或習慣的過程，房租調漲政府當然會關注有無過當，但合理的反應在房租上，都在可接受的範圍。

行政院發言人徐國勇補充說，目前整體房市房價都在降低，房價走跌情況下，要調漲房租也有困難性，市場機制會找到平衡點。

(工商)