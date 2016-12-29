淡水元旦升旗交通管制 非淡水市區住戶車輛禁入

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新北市2017年元旦升旗典禮將於淡水金色水岸舉行，淡水警分局當天上午6時起到12時進行交通管制，呼籲民眾搭乘大眾運輸系統前往參加活動。交管範圍包括淡水區中正路2段、沙崙路口以東，中正路8巷口以西，中正路沿線淡水區道路。

新北市政府表示，新北2017年元旦升旗典禮將於淡水金色水岸舉行，為全台獨一無二的水上升旗典禮，活動8時開始，將有12艘國旗船隊壯闊一字排開淡水河上。

警方提醒開車民眾，淡水捷運站停車場當天將一位難求，駕駛可將車停在紅樹林捷運站停車場，再轉搭捷運到淡水站的金色水岸。

至於騎乘機車民眾，可優先停放淡水捷運站、文化機車等各機車停車場，當日上午8時前開放老街單、雙號邊停車格停車，但必須於上午12時前駛離；自行車也開放老街廣場為臨時停車處。

當天上午6時起到12時止，限制範圍及路口和限制時間內實施汽、機車進出管制，除淡水市區內住戶汽車、救護車或公務車輛，一律不得進入。

警方表示，活動前3日民眾即可上載淡水分局官方網站（http://www.tamsui.police.ntpc.gov.tw）及臉書、新北市政府民政局等網站了解相關管制訊息。

(中時)