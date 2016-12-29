員警及時成功攔阻詐騙 獲頒發感謝狀

警民合作，苓雅警及時成功攔阻詐騙，警頒發感謝狀。（吳江泉翻攝）

現今詐騙猖獗民眾接獲詐騙電話大多去銀行或郵局領錢然後將自己畢生積蓄獻給了詐騙集團，苓雅分局為了杜絕詐騙保護民眾財產特別要求局下派出所需向轄內金融機構宣導，當遇有民眾無故領出大筆數目請協助關心並立即通報轄內派出所員警到場了解，以預防勝於治療的理念來降低詐欺受騙率。

105年12月26日上午11時高雄苓雅分局凱旋路派出所接獲轄內郵局通報有83歲呂姓老奶奶執意要領出50萬元也不接受郵局關心請所以請警方到場了解，苓雅分局凱旋所副所長李博文不敢大意立即派遣巡佐蔣榮級及警員施朝榮等三人前往郵局了解，警方到現場後即向呂姓奶奶詢問關心為何要領50萬元這麼多?奶奶稱自己領50萬元是吃飯要用的，這讓警方更加懷疑了。

老奶奶也直向警方說自己並沒有接到任何奇怪電話，但警方詢問奶奶身旁的外勞後，外勞表示奶奶在稍早的確有接到一通電話後就說要來提領50萬元，警方也向郵局確認奶奶平常提領錢的數目及頻率均不多，認為奶奶應該疑似接到詐騙電話，在警方積極利用案例宣導及親切關懷，終於讓奶奶放棄領這筆50萬元，但警方在不放心的情形下隨後也陪著奶奶步行返家以確保奶奶的安全。

奶奶雖然仍沒有說出自己是否接到詐騙電話，但對於警方積極關心自己的行為表示感謝，自己也會多加注意是否有詐騙情事，若有疑似詐騙情形一定會通知派出所同仁的。

苓雅分局凱旋所已經不只一次成功攔阻民眾匯款給詐騙集團，幾天前李姓民眾接到詐欺集團自稱該民眾的孩子給他人作保證人，現在要保證人出面償還那筆債務新台幣40萬，並指示李姓民眾於中正二路上第一銀行提領新台幣40萬，第一銀行的經理發現該民眾一次提領這數額，立即發現並通知凱旋所，警員到場後以熱心及耐心的教導民眾現在詐騙手法以及預防詐騙的概念，並安撫神色慌張的李姓民眾，民眾相信警方後才成功攔阻使其不被詐騙，由這幾次攔阻民眾遭詐騙發現，關鍵就是警民合作，銀行以及郵局能第一時間發現立即通報警方，才能徹底防範詐騙案件發生，105年12月27日上午苓雅分局長賈樂吉也為此至第一銀行以及高師大郵局相關人員頒發感謝狀，民眾對警方不斷感謝，並向警方豎起大拇指稱讚。

(中時)