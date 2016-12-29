NBA》暴龍展韌性 柯瑞驚滔駭浪助勇士留勝

當投進三分球後，柯瑞與隊友杜蘭特擊掌慶祝。(美聯社)

就算首節打完，暴龍就輸地主勇士25分之多，他們卻不肯輕易認輸！暴龍末節發動15比2猛攻，一度縮小差距到5分，幸好柯瑞挺身而出，連罰帶投幫助勇士121比111力挫暴龍，一掃先前聖誕大戰遭到騎士逆轉擊敗的陰霾。

柯瑞拿下全隊最高28分，另有7籃板、7助攻，不過杜蘭特表現也不遜色，他拿22分、17籃板、7助攻與5火鍋，包含最後關頭連賞暴龍前鋒卡洛兩次麻辣鍋，克雷湯普生21分，卓雷蒙格林14分、10助攻與6籃板。

暴龍也有3人得分破20，得分最高的是主力射手迪羅薩29分，洛瑞也有27分、11助攻，泰倫斯瓊斯24分、7籃板，3人也是暴龍末節得以縮小差距的關鍵人物，可惜暴龍最後關頭再次熄火，加上守不住柯瑞，只好無奈客場吞敗。

(中時電子報)