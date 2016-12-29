NBA》暴龍展韌性 柯瑞驚滔駭浪助勇士留勝
就算首節打完，暴龍就輸地主勇士25分之多，他們卻不肯輕易認輸！暴龍末節發動15比2猛攻，一度縮小差距到5分，幸好柯瑞挺身而出，連罰帶投幫助勇士121比111力挫暴龍，一掃先前聖誕大戰遭到騎士逆轉擊敗的陰霾。
柯瑞拿下全隊最高28分，另有7籃板、7助攻，不過杜蘭特表現也不遜色，他拿22分、17籃板、7助攻與5火鍋，包含最後關頭連賞暴龍前鋒卡洛兩次麻辣鍋，克雷湯普生21分，卓雷蒙格林14分、10助攻與6籃板。
暴龍也有3人得分破20，得分最高的是主力射手迪羅薩29分，洛瑞也有27分、11助攻，泰倫斯瓊斯24分、7籃板，3人也是暴龍末節得以縮小差距的關鍵人物，可惜暴龍最後關頭再次熄火，加上守不住柯瑞，只好無奈客場吞敗。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。