耶誕大戰 騎士傑佛森眨眼技術犯規撤銷

美國職籃（NBA）克利夫蘭騎士對金州勇士的耶誕大戰，老將傑佛森在灌籃後眨了眼睛，結果被吹技術犯規，據NBA官網今天報導，該技術犯規被撤銷了。

傑佛森（Richard Jefferson）當時在第4節還剩下9分多鐘的時候，在杜蘭特（Kevin Durant）的防守下切入單臂重扣籃框，傑佛森灌籃後露出滿意的表情、還眨了眼睛，結果被吹技術犯規，當時球評還開玩笑地說，NBA應該有一條規則，35歲以上的球員灌籃後向對手示威，應該不用被判技術犯規。

NBA官網指出，根據騎士的播報人員透露，NBA官方已經撤銷傑佛森當時的技術犯規。1051229

(中央社)