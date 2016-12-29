藍提臨時會邀謝志偉報告 綠委：不同意
國民黨團首席副書記長王育敏今天說，駐德代表謝志偉不顧正業，建議臨時會邀謝回台報告。民進黨團副幹事長黃偉哲表示，政治鬥爭大可不必，民進黨團不會同意。
駐德代表謝志偉曾在臉書表示，新竹光復高中的「納粹事件」會發生，其中一個關鍵原因正是因為：「納粹陰魂就/還在台灣！」。外交部長李大維日前表示，會告訴謝志偉，他是駐外代表，應該要拿捏分際。
對此，國民黨立法院黨團書記長江啟臣、首席副書記長王育敏，以及國民黨立委馬文君今天在立法院召開「謝志偉納粹發言失當 李大維管得動英派大使？」記者會。
王育敏指出， 謝志偉領公務預算支出的薪水，高達兩萬美金，應思考作為駐德代表，如何幫中華民國在德國發展更好的關係，但謝志偉這幾天完全不顧正業。既然總統府跟外交部都管不住謝志偉，建議開臨時會時，外交及國防委員會應繼續開，請謝志偉回台報告，由人民來監督。
江啟臣表示，謝志偉在事發後，不斷透過臉書發言，內容非常的不恰當，不僅無關駐外代表職務，更刻意挑起國內政黨對立，這已經完全失去駐外代表應維護國家最高利益的職責，質疑總統蔡英文、李大維根本管不住謝志偉，要求總統府、外交部須請謝志偉負起相關政治責任。
馬文君說，謝志偉應向德國說明台灣學生並未有心，反而還搧風點火，駐外代表對自己的國家都能汙衊，是不適任，要下台，希望謝志偉知所進退。
民進黨立法院黨團副幹事長黃偉哲表示，臨時會是非常時期、針對重大議題作討論，國民黨團這種提案太具針對性，這種政治鬥爭大可不必，民進黨團不會同意。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。