藍提臨時會邀謝志偉報告 綠委：不同意

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國民黨團首席副書記長王育敏今天說，駐德代表謝志偉不顧正業，建議臨時會邀謝回台報告。民進黨團副幹事長黃偉哲表示，政治鬥爭大可不必，民進黨團不會同意。

駐德代表謝志偉曾在臉書表示，新竹光復高中的「納粹事件」會發生，其中一個關鍵原因正是因為：「納粹陰魂就/還在台灣！」。外交部長李大維日前表示，會告訴謝志偉，他是駐外代表，應該要拿捏分際。

對此，國民黨立法院黨團書記長江啟臣、首席副書記長王育敏，以及國民黨立委馬文君今天在立法院召開「謝志偉納粹發言失當 李大維管得動英派大使？」記者會。

王育敏指出， 謝志偉領公務預算支出的薪水，高達兩萬美金，應思考作為駐德代表，如何幫中華民國在德國發展更好的關係，但謝志偉這幾天完全不顧正業。既然總統府跟外交部都管不住謝志偉，建議開臨時會時，外交及國防委員會應繼續開，請謝志偉回台報告，由人民來監督。

江啟臣表示，謝志偉在事發後，不斷透過臉書發言，內容非常的不恰當，不僅無關駐外代表職務，更刻意挑起國內政黨對立，這已經完全失去駐外代表應維護國家最高利益的職責，質疑總統蔡英文、李大維根本管不住謝志偉，要求總統府、外交部須請謝志偉負起相關政治責任。

馬文君說，謝志偉應向德國說明台灣學生並未有心，反而還搧風點火，駐外代表對自己的國家都能汙衊，是不適任，要下台，希望謝志偉知所進退。

民進黨立法院黨團副幹事長黃偉哲表示，臨時會是非常時期、針對重大議題作討論，國民黨團這種提案太具針對性，這種政治鬥爭大可不必，民進黨團不會同意。1051229

(中央社)