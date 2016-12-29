柯瑞為何瘋狂飆三分球 答案揪感心

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美國職籃NBA金州勇士隊神射手柯瑞今天宣布，至2017年1月1日，他每投進1個三分球，就送給非洲孩童9頂蚊帳，盼有助非洲防治瘧疾。

柯瑞（Stephen Curry）今天在自己的Instagram專頁宣布，希望大家都能響應幫助非洲孩童不再感染瘧疾的號召，他率先拋磚引玉，至2017年1月1日止，每投進1個3分球就捐9頂蚊帳。

Nothing But Nets是對抗瘧疾的跨國慈善組織，之前柯瑞也曾與這個組織協議，每投進1個三分球就捐3頂蚊帳，以致這幾年柯瑞卯起來在球場投三分球。

上個球季柯瑞就投進了402個三分球，也就是說非洲有1206戶貧苦家庭，使用了柯瑞拿三分球替他們賺來的蚊帳。

這回柯瑞是與Nothing But Nets協議，美國時間的2017年1月1日前展開3-for-3的挑戰，凡每投進1個三分球送9頂蚊帳，而勇士將分別在今晚與30日，對戰多倫多暴龍與達拉斯小牛隊。1051229

(中央社)