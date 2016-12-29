幸福盟控告執法不當 警方：於法有據

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下一代幸福聯盟等成員，今天到台北地檢署按鈴控告警方，在「1226」事件中涉犯非法拘禁等罪；警方則表示，依法行使警察職權，於法有據。

幸福盟等團體26日在立院周邊，針對同婚修法議題表達其反對立場，甚至一度要衝入立院，被警方制止；牧師趙曉音與其他聯盟成員，今天到北檢按鈴控告警方妨害自由等，並要求勘驗當天錄影畫面及保全證據。

幸福盟等單位的新聞稿指出，當天陳情民眾以和平方式，爬上立法院圍牆，卻被警察當作犯人，強制壓倒在地，159人非法被束帶反銬、限制行動。

幸福盟等團體也譴責暴力及政府不公，認為總統蔡英文失去政府應有的公正性，而且立法院長蘇嘉全放任委員助理在議場鬧事、暴力維安；立法院司法及法制委員會當天輪值主席尤美女，失去主席應有的公正性等。

此外，這些團體也說，立法委員黃國昌等委員助理，涉嫌暴力壓制，進行鎖喉、嗚嘴、搶奪小標語等動作，這部分不排除提告。

保六總隊出面說，由於聯盟成員要衝入立院，恐影響議事進行，因此根據警察職權行使法，使用束帶綁住其中155人雙手，暫時留置在陰涼處，等到議事結束後就讓他們離開，沒有動手或違法情形，全程都有錄影。1051229

(中央社)