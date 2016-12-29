急診病患想上廁所 聽到稍等竟踹醫師

黃姓病患（紅圈處）在急診室推擠踹醫師。（陳淑芬翻攝）

中國附醫急診室今天傳出病患暴力事件。黃姓病患在急診室想上廁所，不滿醫師請他稍等一下，憤而推擠醫師又踹一腳，出言恐嚇；台中第二分局警方獲報到場處理，將黃男帶回調查。雖醫師不提出傷害告訴，但黃男攻擊值勤中醫師，因醫療法為公訴罪而遭送辦。

警方調查，黃男因情緒不穩喝雨刷精昏迷，而被送醫院急診醫治，醫師擔心他去洗手間的途中可能會再度昏倒，而請他稍等一下。沒想到，黃男竟認為醫師是故意不要讓他上廁所，現場大發雷霆，出手推擠又踹醫師，還出言要叫人來教訓醫師。

黃男被帶回警局製作筆錄時，指稱因覺得醫師態度有問題，才會推擠他一下，但並沒有動手打人，至於提到要找人來教訓醫師，也只是一時氣話，並沒有真的要找人來報復。

警方調閱醫院監視影像發現黃男確實有踹醫師，雖然受害醫師並不提出傷害告訴，但因黃男在醫院攻擊正在值勤的醫師，所涉及的醫療法是公訴罪，警方訊後將她依法送辦。

(中時)