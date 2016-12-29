永遠忠誠 退役陸戰隊員聚會話當年
「為海軍收戰果，為陸軍作先鋒」橫跨3個世代的70多名退役陸戰隊員，昨晚在台南市1家水餃店聚會大唱隊歌，當兵歲月的話匣子一打開，簡直說不完。
當海軍陸戰隊12梯次的81歲杜錦添開著汽車抵達會場時，1名退役士官長立刻敬禮高喊「學長好」，隨即趨前替老學長泊車，讓杜錦添宛如走進時光隧道，重溫入伍當兵的剽悍歲月。
昨晚這場退役陸戰隊員聚會，是網路不公開社團「陸戰隊雲嘉南退伍聯盟」發起的，這個聯盟去年才成立，成員有400多人，還在徵募中。
台南這場聚會共有70多名退役陸戰隊員參加，年紀最大的是杜錦添，年紀最小的是只有24歲、700多梯次的年輕人，相隔3個世代；不少人還穿著陸戰隊服參加，現場也貼滿「永遠忠誠」的標語及隊徽，大家齊喊「一日陸戰隊，終身陸戰隊」，聲勢驚人。
男人一提到當兵，永遠有說不完的話題。這場聚會也是一樣，大家都在聊當兵的往事，但當杜錦添談起當兵歲月時，幾乎所有人都閉上嘴「聽訓」，畢竟他當兵時，現場絕大多數的人都未出生，也搭不上話。
陸戰隊是戰鬥部隊，學長制度嚴謹，昨晚聚會也是一樣，不論官階，只論梯次。現場官階最高的陸戰隊少校蔡登進（229梯）統計，現場100梯次內的只有1人，200梯次內的也只有1人，300梯次內的有4人，已可稱為「老公仔標（台語）」。
蔡登進說，這場聚會算是小型的，明年春節前還會舉辦大型的尾牙聚會，希望退役的陸戰隊員能踴躍加入這個聯盟。1051229
(中央社)
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