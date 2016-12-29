註冊率低 南榮科大：少子化及地點不佳

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教育部29日公布大專校院「學制」註冊率，南榮科技大學四技日間部註冊率僅18.74%。校方表示，因少子化衝擊，加上學校位置不理想，外地錄取學生的註冊意願較低。圖為學校大門。中央社記者楊思瑞攝 105年12月29日

教育部今天公布大專校院「學制」註冊率，南榮科技大學四技日間部註冊率僅18.74%。校方表示，因少子化衝擊，加上學校位置不理想，外地錄取學生的註冊意願較低。

南榮科技大學指出，為因應此困境，目前正進行系科整併，未來將積極進行產學合作，聯結業界，培訓企業所需人才。另外，配合政府新南向政策，向東南亞進行招生，目前已有越南、緬甸及馬來西亞學生來校就讀。

校方指出，雖然部分科系註冊率不佳，但為維護學生權益，必須開設的課程絕對照常，絕不因人數不足停開。1051229

(中央社)