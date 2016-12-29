遭壹週刊控告誹謗 連惠心獲不起訴

壹週刊不滿國民黨榮譽主席連戰長女連惠心，指稱壹週刊報導連家及她的新聞，常未遵守週刊與連家協議，都針對她不實報導，且未予查證。引發壹週刊不滿，控告連惠心妨害名譽，台北地檢署今偵結，認為罪證不足，將連惠心不起訴。

(中時)