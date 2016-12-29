中市元旦升旗有亮點 南韓鄭多燕領跳瘦身健康操

中市元旦升旗南韓知名健身教練鄭多燕，將帶領跳瘦身健康操！（陳世宗翻攝）

為迎接2017年元旦，台中市政府1月1日上午7時在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦「台中市各界慶祝106年元旦升旗典禮活動」，除由警察局長陳嘉昌領唱國歌，也安排一系列精彩表演節目；包括邀請有「美魔女」稱號的南韓知名健身教練鄭多燕帶領民眾跳減肥瘦身操，市府歡迎民眾踴躍參加。

市府表示，在中華民國棒壘球協會的贊助下，本次元旦升旗活動特別邀請有「美魔女」、「超級辣媽」等稱號，享譽國際的健身教練鄭多燕，以她自創結合可燃燒脂肪的有氧運動與重量訓練的減肥健身運動，帶領市民朋友一起跳減肥瘦身操，讓大家在新年的第一天為健康打下基礎。

民政局表示，鄭多燕婚後生有兩個小孩，因疏於運動而變得肥胖；30歲時健康出現問題，在醫師建議下減肥，成功減肥後，她推廣自創的減肥健身運動，瘦身經驗公開在網路專欄，在南韓引起廣大迴響，在華語地區同樣身負盛名，雖然今年已50歲，仍被譽為「美魔女」、「超級辣媽」。

鄭多燕具有運動健康的形象，民政局認為相當符合市長林佳龍提倡台中打造運動之都的理念，在中華民國棒壘球協會的贊助下，邀請她來台中參加元旦升旗典禮，向全民推廣重視運動的觀念，這也是她此次來台灣唯一一場公開現場示範，機會難得。

民政局長蔡世寅表示，106年元旦升旗典禮活動，有別於已往採播放國歌及國旗歌的方式，邀請成立30年的台中市元保宮國樂團演奏國歌及國旗歌外，並將由警察局長陳嘉昌領唱國歌，展現市府新一年持續穩定治安的決心。

市府也安排光明國中舞蹈班、東山高中管樂隊及台中女中樂儀旗隊等3個特色教學團體擔任節目表演，目前最夯的陸軍第10軍團人形氣偶也將前來與市民同樂。現場並準備6,500份手工皂(其中500份向身心障礙機構採購)贈送前來參加活動的市民及團體，送完為止。

(中時)