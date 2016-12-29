興航第4次強制協商 要求資方再拿出5億

台北市勞動局今天下午召開第4次復興航空強制協商會議，工會成員約200多人會前召開記者會，再次要求董事長林明昇出面面對勞工，並要求資方再拿出5億，包括先前協商時主席建議的2.5至3個月薪資作為補償費，以及工會會員每人30萬的行政費用。

工會成員表示，就復興航空的財務報表來看，截至上月應該仍有約50億淨值，因此就看復興航空是否願意將目前50億淨資產分配5億給勞工，讓這些無預警被解僱的勞工在找到下一份工作時，生活不至於出問題。

台北市勞動局表示，今天勞資雙方各由5位代表出席、5位列席，資方由執行長劉東明等人出席本次強制協商會議。

(中時)