二行程機車PM2.5紫爆21倍　明年淘汰20萬輛

環保署長李應元騎上電動機車，推動綠色運輸。（洪安怡攝）

二行程機車到底有多「毒」，環保署今天親自示範，找來符合排放標準的二行程機車進行檢測，PM2.5濃度高達1500μg/m3，是過去「紫爆」的標準.71μg/m3的21倍！環保署喊出明年淘汰掉20萬輛二行程機車，務必讓PM2.5濃度達紅色警戒的站日數比率下降2成。

一發動機車，排氣管冒出陣陣灰煙，環保署測出PM2.5濃度高達每立方公尺1500微克，相較另外一台四行程機車，PM2.5濃度僅從環境背景值的每立方公尺20微克，增加到每立方公尺25微克，幾乎測不出來，2者相差75倍。

為了管制移動污染源危害，環保署今（29）天宣布多項政策，明年預計淘汰30萬輛二行程機車和1萬輛一、二期大貨車，推動500家企業雇用環保車隊，並提供三期柴油車濾煙器補助，濾煙器單價約20萬元，環保署補助15萬元，限額1千輛，此外，將和交通部研擬，推出電動公車低利貸款，全力打造綠色運輸。

在固定污染源部分，目前全國約有4千個中小型鍋爐使用重油為燃料，其中有1千座來自旅宿業、醫院及大學等，李應元指出，重油的污染是柴油的500倍，未來2年內將補助改由天然氣或電能加熱設備，每案最多補助50萬元。

在河川揚塵防制上，環保署編列4年5億元，加強包含濁水溪、高屏溪、卑南溪、立霧溪等河川揚塵，由環保署副署長張子敬成立跨部會專案小組，向全世界徵才整治方法。環保署預計明年削減氮氧化物1萬公噸，揮發性有機物3萬公噸以上，期望明年底前，PM2.5濃度達紅色警戒的站日數比率能下降2成。

(中時)