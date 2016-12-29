備轉容量率明年保持6% 台電：不容易

我要評比

核一、核二各有1機組停機，立委們憂明年供電吃緊。台電今天表示，明年供電備轉容量率保持在6%不容易，但會盡力維持穩定供電；經濟部也說，積極處理麥寮電廠換照問題。

經濟部次長楊偉甫、台電公司董事長朱文成上午列席立法院經濟委員會「審查水資源作業基金、台水、台電總預算」，多位立委們質問台電明年供電是否無虞，備用容量率狀況如何？

朱文成表示，台電希望盡力保持供電備轉容量率在6%以上（6%以下即為供電警戒），若扣除核一2號機和核二1號機供電量，可能不容易達到「保6」，但台電上下會努力一心，全力維持穩定供電。

他稍後受訪表示，明年有些月份可以「保6」，有些就不一定，但數據呈現的只是風險機率問題，即便備轉容量率很低也不一定會限電，除非是呈現「負值」，但台電仍要盡量將備轉容量率拉高，才能有高度把握穩定供電。

至於台塑麥寮電廠明年換照問題。朱文成說，台電無法代替其發聲，但希望麥寮電廠能竭盡所能努力。

另外，發電機組歲修時程，預計將於明年5月20日全部結束，時程上不會再做調整。

關於元大寶華綜合經濟研究院昨天指出，台灣明年經濟成長的最大隱憂包括有民粹主義、國際油價飆漲和國內限電壓力，恐將重創企業和民生。

對此，楊偉甫表示，經濟部和台電都已針對明年供電狀況進行相關評估，也將新增供電機組補足供電力，希望盡量維持明年備轉容量率保持在6%；另外，經濟部也在積極處理麥寮電廠換照問題。1051229

(中央社)