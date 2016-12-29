備轉容量率明年保持6% 台電：不容易
核一、核二各有1機組停機，立委們憂明年供電吃緊。台電今天表示，明年供電備轉容量率保持在6%不容易，但會盡力維持穩定供電；經濟部也說，積極處理麥寮電廠換照問題。
經濟部次長楊偉甫、台電公司董事長朱文成上午列席立法院經濟委員會「審查水資源作業基金、台水、台電總預算」，多位立委們質問台電明年供電是否無虞，備用容量率狀況如何？
朱文成表示，台電希望盡力保持供電備轉容量率在6%以上（6%以下即為供電警戒），若扣除核一2號機和核二1號機供電量，可能不容易達到「保6」，但台電上下會努力一心，全力維持穩定供電。
他稍後受訪表示，明年有些月份可以「保6」，有些就不一定，但數據呈現的只是風險機率問題，即便備轉容量率很低也不一定會限電，除非是呈現「負值」，但台電仍要盡量將備轉容量率拉高，才能有高度把握穩定供電。
至於台塑麥寮電廠明年換照問題。朱文成說，台電無法代替其發聲，但希望麥寮電廠能竭盡所能努力。
另外，發電機組歲修時程，預計將於明年5月20日全部結束，時程上不會再做調整。
關於元大寶華綜合經濟研究院昨天指出，台灣明年經濟成長的最大隱憂包括有民粹主義、國際油價飆漲和國內限電壓力，恐將重創企業和民生。
對此，楊偉甫表示，經濟部和台電都已針對明年供電狀況進行相關評估，也將新增供電機組補足供電力，希望盡量維持明年備轉容量率保持在6%；另外，經濟部也在積極處理麥寮電廠換照問題。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。