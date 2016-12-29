生命第二重要「男人」過世 蔡允潔嘆：沒當好母親

蔡允潔不捨愛貓過世。(圖/蔡允潔臉書)

藝人蔡允潔，是各大綜藝節目的常客，從不吝澀展露身材的她，更被粉絲封為被「魅惑波神」，不過生命中僅次於父親的「男人」不幸逝世，讓她感嘆沒當個好母親，這句話也引起粉絲熱議，在哀悼之餘也驚呼何時結婚生子?

愛貓過世，讓蔡允潔自責沒當個好母親。(圖/蔡允潔臉書)

原來蔡允潔生命中第二重要的「男人」，其實是她的愛貓，前陣子因為生病住院治療，未料最後還是回天乏術，這讓蔡允潔難過表示沒到沒有它的家，不僅覺得空洞，每到夜深人靜時總是缺乏安全感，更自責這輩子沒當個好母親，雖然含淚送「兒子」最後一程，但也慶幸「兒子」至少無病無痛，跟在菩薩身旁修行。

不過令她感到安慰的是，在「兒子」遺體火化後，不僅除了有舍利花還有金塊，這讓蔡允潔直呼是福報顯現，最後更買了茶花樹讓它入土為安，對此蔡允潔感嘆表示，這是能為寶貝做的最後一件事。

(中時電子報)