中市首辦老人關懷據點免費電腦課程 開設170班

市府29日在市政大樓舉辦免費電腦課程年度成果發表記者會，副市長林依瑩等人見證課程成長！（陳世宗攝）

台中市政府資訊中心在全市29個行政區開設免費電腦課程，幫助市民學習設定無線網路、申請電子信箱、操作文書軟體與搜尋工具等，今年共開設170班，參訓總人數超過3,600人次，成果豐碩。其中，也首次於老人關懷據點開課85班，以及身心障礙民眾14班。為更掌握民眾對課程的需求，也舉辦「心得徵文活動」，深入了解民眾學習感想與建議。

市府29日在市政大樓舉辦免費電腦課程年度成果發表記者會！包括副市長林依瑩、社會局副局長陳仲良、研究發展考核委員會副主委曾能汀、資訊中心主任黃惠敏、市政顧問蕭景燈、巨匠電腦專案業務部協理林素華等人都共襄盛舉，見證課程成果。

林依瑩表示，資訊發達的年代，學電腦對市民非常重要，很高興今年市民免費電腦課程受到熱烈迴響，共開設170班，學習人次超過預期。透過電腦課程能開創另一個精彩生活，與家人間有更多互動、也與現今社會有更緊密並即時的連結。未來市府將成立數位治理局，相信將可完善資訊系統的整合與發展。

課程參與者中有許多高齡長輩，有助於落實健康促進、充實銀髮生活，也增進長輩們的人際互動。林市長重視托老一條龍政策，結合免費電腦課程推動具備良好成效，未來市府將持續推動免費電腦課程，歡迎市民踴躍參與，也鼓勵銀髮長輩樂活學習。

參加課程的鄭錦田爺爺表示，過去的生活步調和現今不同，很高興透過市府的免費電腦課程，接觸對自己而言是新的事物。現在能用LINE與在國外的孩子視訊，滿足以前透過電話只有聲音、沒有影像的缺憾，感謝市府開辦課程，讓自己與家人能以新模式互動。

簡黃鈴淑奶奶也表示，透過課程學習到如何使用GPS找路、Whoscall即時來電辨識與號碼封鎖、翻譯等功能，大幅提升了生活上的便利性，希望市府持續開辦相關課程。

(中時)