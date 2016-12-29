包子當主題 奇美食品觀光工廠開幕
全台第一家包子觀光工廠「奇美食品幸福工廠」今天開幕，由台南市長賴清德與奇美集團創辦人許文龍等人主持開幕儀式，成為台南市第24家通過評鑑的觀光工廠。
由奇美食品籌設的「奇美食品幸福工廠」自11月1日起試營運，經由民眾票選出的最愛設施，第一名是DIY手作工坊；主要課程以奇美食品最經典的鳳梨酥、並延伸至小朋友最愛的杯子蛋糕，未來還將推出手工餅乾、蛋糕、燒賣及珍珠丸等有趣又豐富的課程活動。
開幕儀式由賴清德、許文龍及奇美集團董事長廖錦祥、奇美食品董事長宋光夫等人主持，隨後賴清德與廖錦祥等人並在導覽人員的引領下，走訪觀光工廠內的各個景點。
許文龍致詞時表示，奇美集團從奇美實業、奇美食品等一路走來，很感謝市府及民眾支持。
奇美食品指出，奇美食品幸福工廠26日起針對「燒包品牌形象館」酌收新台幣50元門票，作為營運清潔費用，憑門票可免費獲贈鳳梨酥及另一美味小禮。開幕期間消費者購買指定商品，奇美食品幸福工廠會捐出消費金額的2%給伊甸基金會。1051229
(中央社)
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