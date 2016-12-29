文大撤胡志強董事資格不合法 敗訴確定
台中市前市長胡志強，2006年起兼任文化大學第15、16屆董事，2013年又被選為第17屆董事，但文大認為行政院的公務人員兼職要點規定最長4年為限，以胡兩任董事超過4年，若再續任違反規定，因此開會撤銷他的董事資格，並呈報教育部。但教育部認為該規定不適用民選地方首長，否決文大撤銷胡董事資格的決議，文大不服打行政訴訟，案經最高行政法院審結，今(29)日判文大敗訴定讞。
判決指出，文大當初2撤銷胡志強董事資格，主要認為他已兼職擔任文大董事超過4年，恐違反公務人員兼職要點，另兼職要點規定，公務人員兼職不能超過兩個職務，時任台中市長的胡，除兼任文大董事，還兼任台中市文教基金會董事長、台中市發展體育教育基金會董事長、財團法人洪鈞培文教基金會董事等職，才決議撤銷胡的文大董事資格。
教育部審核認為，公務人員兼職要點不適用民選地方首長，因此所謂不能超過4年、不能超過2個兼職，都不影響胡擔任文大第17屆董事。另外，文大該次會議並未通知胡志強出席，程序不符合文大的規定，因此否決撤銷胡董事資格的決議。文大不服打官司，案經最高行政法院認為教育部處置合法，判文大敗訴確定。
(中時)
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