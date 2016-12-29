長榮海運張榮發基金會捐贈電腦與伺服器予竹縣偏鄉小學

長榮海運29日透過張榮發基金會，捐贈15台伺服器及100台個人電腦，幫助新竹縣17所學校提升數位學習。（陳育賢攝）

長榮海運29日透過張榮發基金會帶來年終大禮，新竹縣偏鄉小學小朋友以口琴表演感謝。（陳育賢攝）

新竹縣長邱鏡淳（左）回贈感謝狀予張榮發基金會執行長鍾德美。（陳育賢攝）

新竹縣長邱鏡淳（左）回贈感謝狀予長榮海運副總林沛樵。（陳育賢攝）

新竹縣長邱鏡淳（左二）感謝長榮海運與張榮發基金會關懷竹縣偏鄉教育。（陳育賢攝）

為關懷偏鄉教育，長榮海運29日透過張榮發基金會，捐贈15台伺服器及100台個人電腦，幫助新竹縣17所學校提升數位學習，受惠學生超過3300人，縣長邱鏡淳感謝表示，這年終前的大禮將能大大提升偏鄉學校數位教育的效率，感謝長榮海運關心基層教育。

此批年終大禮今天是由張榮發基金會執行長鍾德美與長榮海運副總經理林沛樵親自致贈，17所受捐贈學校校長都到場觀禮，縣長邱鏡淳則代表接受。

鍾德美表示，基金會在長期耕耘偏鄉學校時，發現很多偏鄉角落和許多「不山不市」的學校，教育資源和都會地區差距很大，經過調查發現新竹縣政府對教育是最認真的，十分重視網路教育，所以將這批伺服器和電腦送給新竹縣，希望透過數位學習，讓偏鄉小孩也可以和世界接軌。

林沛樵則指出，這批伺服器原是長榮海運貨輪監控動力等各項操控數據之用，因階段性任務完成而卸任，由於伺服器功能及規格相當良好，希望能讓有需要的團體、學校繼續使用，便透過張榮發基金會尋找適合的捐贈對象，很高興它們能從海上轉到新竹縣偏鄉服務。

而此批伺服器是國外大廠產品，採用Intel 6核心處理器，硬碟600GB，原價每台超過新台幣9萬元。

邱鏡淳說，整體教育資源有限，竹縣的資訊教育經費雖每年編列，但仍有不足，這批伺服器和個人電腦將能大大提升數位教育的效率，感謝長榮海運捐贈給新竹縣，也希望各界持續關心基層教育。

教育處指出，位在海拔1650公尺高山的尖石鄉新光國小，過去一直希望建立教學入口網站，連結豐富網路資源，提供教師教材、教學成果上傳，但受限於沒有伺服器可供架設網站，竹縣有不少學校都有類似困境，有了伺服器和電腦將可提升數位學習。

竹北市的豐田國小則還在使用16年前Windows 2000系統伺服器，設備老舊平均1周要當機2次，老師們除了擔心資料付之一炬，也有家長收不到如颱風停課或活動公告等訊息，還好有這批伺服器，未來將成為教學與校務得力助手。

(中時)