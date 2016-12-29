跨年不怕肌膚老！逆轉唇齡 訊聯送妳這個

生技等級保養品，抗老效果更升級(本報資料照片)

跨年到，倒數狂歡的腳步接近了，信義企劃區又要湧進數十萬人一起迎接2017，為了照顧寒冬中的跨年熬夜肌，有生技業者進駐誠品生活信義店開設「RE.O快閃店」，還提供免費的玫瑰肌因保濕潤唇膏，和妳一起逆齡跨年。

國內生技領導業者訊聯提供肌膚急救最需要的補品，具有修復功能的高純度複合因子(Cytokine)保養品，更獻上溫暖，提供免費的玫瑰肌因保濕潤唇膏，讓民眾透過生技等級的保養品，為溫暖的新年第一吻做好準備，同時逆轉肌齡、唇齡，新年更年輕。

年末加班熬夜，作息不正常，皮膚自我保護力容易下降，敏感、疲憊肌更顯老態；想成為歲末派對聚會最美嬌點，可以借助生技等級的抗老明星成分─複合因子來急救保養。訊聯生技運用在生物科技領域累積17年的經驗，推出生技保養「RE.O原生動能系列」，完整封存上百種皮膚所需的高純度活性複合因子，有特殊雙劑型設計，保持有效成份活性，使用前才混合，確保生技抗老成分在活性最好的狀態下，注入肌底，發揮逆齡綜效，活化彈力，全面修護抗老，喚醒肌膚原生動能，重現肌膚年輕活力，搭配「RE.O玫瑰肌因潤澤系列」重建受損的皮膚屏障。

訊聯生技RE.O原生動能賦活精萃採雙劑型設計，保持有效成份活性(本報資料照片)

訊聯生技RE.O玫瑰肌因保濕潤唇膏(本報資料照片)

根據2014年Datamonitor Consumer Survey針對全球消費者最關心的多項肌膚問題進行調查發現，「看起來老」是全球消費者最在意的肌膚問題；美國Transparency Market Research 2015年調查報告指出，2013至2019年全球抗老保養品市場年複合成長率為7.8%，預估2019年抗老保養品市場規模可達1,917億美元。

訊聯透過高端生技保養品牌「RE.O」經營台灣市場，持續發展國際化市場，今年正式登陸」在京東商城開設大陸首間官方直營店，搶攻成長最受全球矚目的中國市場。中國經貿網統計處資料顯示，中國化妝品市場每年複合成長率達8.12% ，其中護膚用品預估2016年達6000億人民幣規模。

跨年迎新，訊聯首度進駐華人市場最具指標性的「國際文創交流平台」誠品生活信義店，開設「RE.O快閃店」，31日晚間7點舉辦小跨年倒數活動親吻比賽，臨櫃即可獲贈玫瑰肌因保濕潤唇膏，邀請民眾在倒轉鐘的前面，用溫暖的心和唇，帶給親愛的夥伴或朋友新年第一吻，迎接美好時刻。現場還有價值3,500元的專業肌膚檢測服務，幫大家深度了解膚況，提供冬令養肌建議。

(中時電子報)

訊聯生技RE.O快閃店必敗特惠組【生技保養體驗組】(本報資料照片)