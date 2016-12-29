印度空軍：至少還需要200架戰機

印度空軍總司令拉哈（Arup Raha）昨天為印度空軍請命，指36架法國飆風（Rafale）戰機根本不足以維持印度空軍戰力，至少還需要200到250架中型戰機。

印度政府即將在新的一年提出預算案，雖然去年政府已為印度空軍編列超過3310億盧比（新台幣近1655億元）採購先進戰機、直升機等各項武器，已比陸、海兩個軍種分配要多，但只達到空軍希望分配7000億盧比（新台幣近3500億元）預算的一半。

印度空軍的理由是，中國大陸目前即將部署殲20戰機，且從俄羅斯引進蘇愷35（Su-35），加上巴基斯坦在中國大陸幫助下大量生產梟龍戰機（巴基斯坦稱JF-17雷電戰機），目前印度空軍戰力已經吃緊。

印度「經濟時報」（Economic Times）今天報導，即將在31日退休的印度空軍總司令拉哈昨天指出，印度空軍要維持應付中國大陸和巴基斯坦等威脅的戰力，至少要維持42個中隊，因此目前採購36架飆風戰機遠遠不夠，未來5年到10年還需要200到250架中型多功能戰機。

當然，這200到250架的中型多功能戰機，拉哈表示，希望是符合「來印度製造」（Make in India）政策，在印度生產製造。1051229

(中央社)