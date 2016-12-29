陸64歲超高齡產婦 誕3700克男嬰
大陸吉林省長春市吉林大學第二醫院28日為一婦人剖腹產下一名3700公克男嬰，母子均安。讓人驚奇的是這名產婦已有64歲高齡，可能是中國大陸年紀最大的產婦。
她的順利生產，讓網友齊按讚。網友說：「祝福這位母親，真心不容易」；「為這位了不起的高齡媽媽和醫生點讚」。
不過，也有網友擔心，將來誰來養孩子？
大陸新文報今天在頭版以「她很強大也很偉大」為標題，報導這名大陸超高齡產婦生子的故事。
報導說，這名產婦確有64歲高齡，這次懷孕生子，是因失獨家庭（獨生子女死亡的家庭），在家庭條件允許下，才會有此決定。
為產婦做剖腹產的主治醫生滕紅指出，產婦已停經10多年了，丈夫與她年齡相仿。在整個醫療團隊的配合下，成功為她施行剖腹產，生下一3700公克男嬰。
滕紅說，這名產婦很勇敢，也特別讓人感動，從她懷孕13週開始，就在這做產檢。他們是失獨家庭，因為年齡大了，要這個孩子，不僅承受著巨大的心理壓力，還承受著身體上的壓力。
滕紅說：「產婦是做試管嬰兒，但不是在我們院做的，是在外地做的。確如網友所說，是透過一些醫療手段干預，讓其子宮恢復活力，才成功受孕。」
她表示，這名高齡產婦每一次來產前檢查，都是帶著微笑，很溫和地跟醫生交談，勇敢面對整個孕期的變化。1051229
(中央社)
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