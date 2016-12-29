駐加拿大處2016年行動領務計畫成效

為服務在蒙特婁之國人及僑胞，駐加拿大代表處多年來定期派員赴當地辦理行動領務，今年全年度辦理24次，受理的申請案件及服務人次較去年增加。

蒙特婁行動領務受理的申請案件數量占駐加拿大代表處領務數量約25%。

目前中華民國在42個駐外館處辦理行動領務，駐加拿大代表處辦理的次數名列前茅，此項便民措施深受好評，主要是針對僑胞需求，主動提供多元及彈性的便利服務。

國人或當地僑胞可於每月第1週及第3週的星期四下午2時至4時赴蒙特婁圖書閱覽室申辦換發護照與驗證文件或是諮詢相關問題。若遇申請人行動不便或有特殊狀況，駐加拿大代表處也會派專人前往申請人住所受理申請案件。申請人除可親自領件外，也可備妥回郵信封由代表處寄還申請人。1051229

(中央社)