多病纏身 三重夫婦服藥輕生 妻亡夫搶救

（15：23更新案情）新北市三重區龍門路一對夫婦，疑因久病厭世，今晨於龍門路公寓2樓吞大量安眠藥輕生，妻亡、夫仍在搶救。今天早上11時許，同住的兒子打開房門時間件父母倒臥床上、地上，一旁還有大量灑落藥物，趕緊報案。警消到場後發現58歲施姓妻子已無生命跡象，放棄急救；61歲蔣姓丈夫陷入昏迷，經送醫急救後尚未脫險，警方仍在採證。

警方指出，由於現場並無打鬥痕跡，初步排除外力介入可能。

夫婦於現場留下遺書，指因不堪糖尿病等多重疾病纏身，才選擇一同離開人世。

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(中時)