行政立法便當會決開立院臨時會 處理六特定議案
立法院本會期明天結束，今天中午行政院長林全與立委的便當會中，決定由黨團提案召開臨時會，自1/3日至1/20日，將優先處理106年度總預算案、《電業法》、《長期照顧服務法》、《教保人員服務條例》、《危險老舊房屋重建獎勵條例》、《特種勤務條例》等六案，列為臨時會優先處理事項。
徐國勇表示，106年度總預算案有很多立委提案凍結案或刪減案，但迄今尚未處理，立法院本會期即將結束，因此林揆中午與黨團便當案，決定由黨團提案召開臨時會，自1/3日起至1/20日止，尤其總預算案儘速協商通過，以利執行。
其中六項議案的各項優先法案，僅老舊建築物加速重建專法，尚未出委員會，但為加速推動，希望放進臨時會討論，此為預防下次地震災害，加強老舊建物重建的法案，相信在將災害降至最低考量下，朝野各界會有共識。
另徐國勇說，學校開學在即，教保人員介聘機制須儘快建立，否則將影響教保人員年資，此案具有急迫性，因此列入臨時會重大議案處理。另一方面，攸關大陸學生納入健保的修法草案協商冷凍期1月21日才期滿，臨時會只到1月20日，時間會來不及，只能等到下會期再處理。
至特種勤務條例中因公受傷可得到撫卹，雖然列為臨時會特定事項，但也有可能在明天就通過，如果明天順利通過特種勤務條例的話，臨時會特定事項就剩下5項。而電業法攸關綠能加速推動，長服法增訂遺贈稅及菸稅為財源，攸關長照2.0能量，都將力拚臨時會通過。
(工商)
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