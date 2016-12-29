打造零職災城市 中市府推「金安心認證工程」

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今天勞工局舉行「台中市無災害工程認證優良廠商」頒獎典禮，由副市長張光瑤頒獎給協誠營造、宇寬營造、戽美營造等廠商，表揚其致力保障勞工生命安全健康的努力。（陳世宗攝）

台中市政府持續強化工程安全，明年起將推動「金安心認證工程」，取得最高級認證廠商可獲得市府獎勵，希望鼓勵營造事業單位投入更多防災資源，落實勞工照顧責任。29日勞工局也舉行「台中市無災害工程認證優良廠商」頒獎典禮，由副市長張光瑤頒獎給協誠營造、宇寬營造、戽美營造等廠商，表揚其致力保障勞工生命安全健康的努力。

台中市政府推動「無災害工程認證計畫」，至今已有140家營造商響應，總計有373件工程參與認證，但無災害工程認證僅限公共工程，為輔導更多營造事業單位響應提升工安，市府勞工局規劃明年推動「金安心認證工程」，分層級化管理，授予營造廠商4種認證層級。

勞工局長黃荷婷說，提升營造業負責人職業安全衛生意識為「基礎級」，全員接受職業安全教育訓練為「成長級」，展現工安績效為「進階級」，每年就工安績效及青年、原住民、身心障礙者等勞動力參與指標，拔優良廠商為「金安心伙伴級」，「金安心伙伴級」廠商將可享有獎勵措施。

副市長張光瑤表示，營造業一直是台中市龍頭產業，但營造業重大職業災害經常佔全行業比重的50%，事故常肇因於疏忽、不夠細心的僥倖心態；市府應該帶領營造廠商落實教學、要求工安，讓公共安全養成習慣，不應該僅在勞動檢查時才展示。

台中市去發生44件工安死亡事件，今年降至33件。其中營造業佔約50％最多，多為初上工未具備安全保護知識導致墜落意外發生。市府明年起進階推動「金安心認證工程」，仿效中央「金安獎」，協助勞工接受安全衛生教育訓練，發給「工安卡」訓練證明，讓民眾對轄內的工程都能「金安心」。

(中時)