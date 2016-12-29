「要給妳死」 裸狼性侵護理師判賠百萬
新竹縣張姓男子去年到溪南地區某醫院探望住院父親時，竟對白衣護理師性慾大發，脫光衣服躲進醫護辦公室，強押1名女護理師性侵並掐頸、撞頭，嗆「要給妳死」，護理師僥倖逃生對張提告刑事附帶民事賠償，地院判張男應賠128萬元。
判決指出，32歲張姓惡狼去年10月疑在家吸毒後神智恍惚，傍晚到醫院照顧患病的父親，竟突然性慾難耐，先是躲進醫院女廁後將大門反鎖，再脫光衣服準備尋找下手對象，不料被行政人員發現，匆匆逃出廁所。
只是張男沒因此罷休，又火速溜進醫護辦公室，見1名年輕護理師落單值班，趁其不注意強行性侵，為阻止女子呼救，還摀住她的嘴，並緊掐脖子，猛力抓頭撞地，幸好警衛巡邏發現，持警棍猛敲張的背部才將他制伏。
渾身是傷的護理師緊急被送到急診室救治，因頭部血腫、缺氧而一度命危，治療多時雖無生命危險，但因此身心受創，自述無法恢復正常生活，至今不敢一人獨處，甚至半夜夢醒痛哭，求償500萬元精神賠償、收入減損及看護費用。
張男一審遭重判15年徒刑，民庭法官審理時，他竟大言不慚告訴法官，他沒有這麼多錢賠，否認要殺人，但坦承性侵。其家人則直言家裡只有10萬元，如果拿出來張可以不用關，就願意拿錢出來，並強調家中經濟困難。
法官認為，張對護理師犯下性侵、殺人未遂等重罪，審酌被告經濟能力及犯案手段等，判張應賠償女子128萬元。
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(中時)
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