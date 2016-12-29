仁慈醫院長照樂智社區服務 提供失智症友善服務

我要評比

新竹縣湖口鄉仁慈醫院承接湖口鄉長照2.0社區共同照顧計畫，提升對失智症患者的醫療與照護需要。（陳育賢攝）

新竹縣湖口鄉仁慈醫院為因應社會對失智症患者持續增加的醫療與照護需要，承接湖口鄉長照2.0社區共同照顧計畫，29日並舉辦首次服務成果展，此計畫結合原有失智症社區服務據點，擴大社區服務，為社區長者提供許多復健為主體長照資源。

仁慈醫院院長張達人表示，該院本於「愛主愛人、尊重生命」創院精神，並配合國家長期照護模式目標「在地老化」，今年承接湖口鄉長照2.0社區共同照顧計畫與衛生福利部獎助「長照資源不足地區建置失智症社區服務據點計畫」案。

而未來更將以長照2.0計畫，結合原有失智症社區服務據點，擴大社區服務，包括舉辦樂智學堂、家屬團體、宣導與篩檢等，更加入以社區復健為主體的長照規畫，並提供多項資源整合、包括供餐、輔具、復健等，維持個案生活功能，提升生活於社區的安適感，建構友善社區，提供多元化服務。

同時加強早期發現早期治療，延緩長者退化，提升生活獨立性，並成立友善家屬聯繫會，讓家屬能在身心靈3方面獲得調適與支持。

院方指出，新竹縣老年人口約占總人口數約11％，已超出聯合國所訂的7％，是高齡化城市，而約有9成的失智症患者都居住在家中，大多與親友、鄰居互動，不過懂得如何協助者卻稀少，因此仁慈醫院也推動「憶起加入愛」專案，獲得了20名村長支持、參與，有望及早協助失智症患者。

(中時)