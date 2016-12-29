富邦隊徽模樣 林哲瑄：我還不知道
中華職棒富邦悍將棒球隊將於明天公布隊徽，富邦球員林哲瑄今天出席活動時表示，他還不知道隊徽是什麼樣子。
義大犀牛是本季總冠軍，球季結束後，由富邦育樂接下球隊，富邦育樂昨天表示，除了之前已經公布的球隊隊名外，富邦悍將棒球隊將於明天舉辦隊徽公布記者會，由富邦育樂總經理蔡承儒及富邦悍將球星林哲瑄共同揭曉。
林哲瑄和高國輝今天出席世界棒球經典賽中華隊官方加油團招募成軍記者會，對於球隊隊徽長的如何，林哲瑄還不知情。1051229
(中央社)
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