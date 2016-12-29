興航第4次強制協商 工會提2訴求
台北市勞動局今天下午召開興航第4次強制協商，復興工會提2訴求，包含要董事長求林明昇出席，並給予2.5個月至3個月薪資當補償費和工會會員每人新台幣30萬元行政費用。
興航今年11月無預警解散，導致千名員工失業，勞方成立復興航空企業工會，向資方提出多項訴求，但雙方始終未達成共識，台北市勞動局12月21日召開第三次勞資強制協商，但經約4小時協商，雙方無共識，宣告破局。
工會當時要求神隱216小時的林明昇出來面對，並提到復興航空說已準備有充足資金，並提供優於勞基法的資遣條件，但根本是混淆視聽。
經過8天，勞動局29日再度召開第四次強制協商會議，資方由興航執行長劉東明，勞方則由工會會員出席，勞資雙方各10名代表。
工會會前受訪時說，要求林明昇出席協商會議，面對員工，並以上次會議主席建議方案，資方應發放2.5個月至3個月薪資作為補償費，另給予工會會員每人30萬元行政費用。
工會表示，從興航財務報表看來，截至9月30日止，扣除相關負債後，仍有57億元淨值，且依最近一次資料顯示，今年7月至9月，興航虧損9億元，但載客率沒下滑，所以到11月止，興航應該還有50億元淨值，與劉東明上次在會議上宣稱公司沒錢狀況有所出入。
工會強調，扣除興航宣稱願意給員工法定資遣費外，在第四次大量解僱勞工保護法會議上要爭取的建議補償費和行政費用，此兩項目總值約5億元。
因第四次強制協商會議改到萬華區的台北市就業服務處，工會也質疑北市府是否擔心上次市政大樓內被占據狀況再度發生，所以才改到萬華區。北市勞動局澄清，是因市府前有跨年晚會活動，目前正在搭建舞台，才會改到萬華區台北就服處，且通知單就有載明。1051229
(中央社)
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