葉少爺獲假釋 過年前有望出獄
因酒駕造成3人死亡遭判刑的「葉少爺」葉冠亨，因在獄中表現良好等，近期提報假釋。法務部矯正署今天說，上週五已通過葉冠亨的假釋聲請，葉有望在農曆過年前出獄。
4年前的「葉少爺酒駕事件」受到社會矚目，葉冠亨因此案遭判6年有期徒刑；在高雄第二監獄服刑幾年後，葉因在獄中表現良好，也與被害人家屬達成和解，因此移監到台南市山上區的明德外役監獄服刑。
矯正署副署長邱鴻基表示，葉冠亨符合假釋要件，而且也賠償被害人家屬，加上葉冠亨在獄中表現良好，將來他也會參與反酒駕宣導公益活動等，因此准許假釋。
至於葉冠亨何時能出監？邱鴻基指出，現在的假釋作業是用電子化文書，縮短很多公文往返時間，等法院裁定的保護管束令下來，再由地檢署開釋放令給監獄，葉冠亨就可出獄，這時間原則上不會超過兩周。1051229
(中央社)
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