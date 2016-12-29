劉德立午宴巴拿馬國會第二副議長

我要評比

中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間28日午宴巴國會第二副議長阿布雷哥（Yanibel Abrego）及國會議員卡斯塔尼達(Dana Castaneda)。(駐巴拿馬大使館提供）中央社 105年12月29日

中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間28日午宴巴國會第二副議長阿布雷哥（Yanibel Abrego）及國會議員卡斯塔尼達(Dana Castaneda)。

劉德立首先表示感謝他們在這一年對大使館之鼎力支持，尤其卡斯塔尼達擔任國會外委會主席期間，促成巴國會於4月通過肯定中華民國有意義參與聯合國氣候變化綱要公約及國際民航組織兩決議文。

劉德立並說明臺巴雙邊合作計畫成果，強調在巴國友人臂助，本年度業順利推動各項臺巴兩國合作計畫，迄今中華民國政府已捐贈教育部61部學校巴士、警察總署45部警車、衛生部44部救護車及都市與家庭廢棄物管理局33部垃圾車，並資助在多地興建綜合市場。

此外，大使館業與巴京市政府合作於明年元月派遣專業乒乓球教練來巴推動乒乓球訓練計畫，另與巴衛生部合作於2月安排國泰醫院專業醫療團隊來巴為巴國弱勢民眾15名免費進行人工膝關節置換手術等。

席間，與宴賓客與劉德立並就臺巴兩國政經情勢、社會發展及共同友人等情盡情暢談，餐敘歷時90分鐘。1051229

(中央社)