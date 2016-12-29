莫迪政府鉅資建世界最高雕像 引爭議

印度總理莫迪正因廢鈔政策引發爭議之際，又因準備耗資逾360億盧比（新台幣近180億元）為17世紀一位被稱作「印度教國王」歷史人物興建號稱世界最高雕像，而引發爭議。

莫迪所屬印度人民黨（BJP)主張印度教至上，希望有一天推動建立一個所有印度人都信仰印度教的國度，因此莫迪掌政後，穆斯林和非印度教徒被迫害事件不時傳出。

現在，莫迪又計畫耗資超過360億盧比，準備在孟買外海填海興建17世紀統治當地的馬拉地帝國（Maratha Empire）國王查特拉巴蒂席瓦吉（Chhatrapati Shivaji Maharaj）高192公尺的「世界最高雕像」，理由是興建這位被尊為「印度教國王」的雕像，可建立印度人對歷史遺產的自豪。

莫迪本人更準備在本週末前往孟買出席這座雕像工程的奠基典禮，雕像預計2019年完工。

不過，這項耗資龐大的工程，卻引發許多爭議。

印度裔加拿大前衛生部長杜新志（Ujjal Dosanjh）日前在「印度快報」（Indian Express）投書致莫迪的公開信，指此舉「再度讓印度陷入雕像政治，將我們真正的英雄變成冷冰冰的鋼鐵和石頭，任由鴿子在上面休息。」

杜新志在公開信中表示，「這種政治手段看似精明，實際上將視線從貧窮、腐敗、不公平和不公正等事關身死存亡的事情上移開.... 查特拉巴蒂席瓦吉如果復活，看到自己的雕像成為爭議焦點，情何以堪？」

在信中，杜新志批評這座雕像可能破壞孟買附近水域生態，影響15萬漁民生計。他還批評莫迪政府最近的廢鈔政策「傷害經濟，傷害普通大眾」。

印度許多網友也在社交媒體圈議論紛紛，認為這座雕像勞民傷財，並在網路上發起請願活動，呼籲莫迪政府「把錢花在更需要的地方，如教育、基礎設施、食品...，而非一無是處的雕像上」。

不過，這已非印度政治人物首次耗費鉅資興建雕像。有「賤民女王」之稱的印度前北方省長達斯（Mayawati Prabhu Das）也曾在任內耗資8億美元，為反種姓制度的人物，包括自己在內建造數十座雕像，引起社會輿論質疑。1051229

(中央社)