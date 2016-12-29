8大惹人厭駕駛行為 酒駕第一
交通部今天表示，調查8大惹人厭的不安全駕駛行為，酒駕高居第一，接續是超速、闖紅燈、不依規定轉彎、未戴安全帽、無照駕駛、不依標誌標線行駛，以及爭道。
交通部今天在行政院會報告「提升安全駕駛行動與精進道安策進作為」，行政院長林全表示，農曆春節期間是酒駕肇事高風險期，請各部會加強宣導酒後不開車，配合警政單位加強臨檢取締等作為，務必全力預防酒駕憾事的發生。
交通部表示，每年12月至隔年3月是酒駕肇事死亡的高峰期，警政署每月持續規劃全國同步取締，不定期展開酒駕大執法，也透過各類宣傳管道加強宣導。政府對酒駕零容忍，全力防制酒駕事故與降低死傷人數。
交通部表示，106至108年的道路安全目標，在道路交通事故30日內死亡人數方面，從目前每年近3000人，以3年減少15%與減少500人為目標，至108年降至2500人以下；18至24歲年輕族群交通事故死亡人數方面，從目前每年400人，以3年減少150人為目標，108年降至250人以下。
交通部指出，有關提升安全駕駛行動，包括請6直轄市優先推動交通寧靜區、推動違規駕駛人累犯加重記點、增加道安講習次數、道路駕駛考驗、大型車輛安全設施升級，以及山區道路違規科技執法等。1051229
(中央社)
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